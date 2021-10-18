Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşılamaya gelen taraftarlara oyuncuları Mesut Özil, Altay Bayındır ve teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte hitap etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşılamaya gelen taraftarlara hitap etti -2-
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşılamaya gelen taraftarlara oyuncuları Mesut Özil, Altay Bayındır ve teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte hitap etti.
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