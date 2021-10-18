Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşılamaya gelen taraftarlara hitap etti -2-

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşılamaya gelen taraftarlara oyuncuları Mesut Özil, Altay Bayındır ve teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte hitap etti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşılamaya gelen taraftarlara oyuncuları Mesut Özil, Altay Bayındır ve teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte hitap etti.

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