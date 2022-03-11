Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Servet Yardımcı’ya soruyorum. 2019-2020 sezonunda bir hakemi arayıp, küfürler edip, tehdit ettiniz mi? Ben bunun cevabını sizden istiyorum."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Servet Yardımcı’ya soruyorum. 2019-2020 sezonunda bir hakemi arayıp, küfürler edip, tehdit ettiniz mi? Ben bunun cevabını sizden istiyorum."