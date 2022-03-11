banner4556

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Servet Yardımcı’ya soruyorum. 2019-2020 sezonunda bir hakemi arayıp, küfürler edip, tehdit ettiniz mi? Ben bunun cevabını sizden istiyorum."

banner4664

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Servet Yardımcı’ya soruyorum. 2019-2020 sezonunda bir hakemi arayıp, küfürler edip, tehdit ettiniz mi? Ben bunun cevabını sizden istiyorum."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Servet Yardımcı’ya soruyorum. 2019-2020 sezonunda bir hakemi arayıp, küfürler edip, tehdit ettiniz mi? Ben bunun cevabını sizden istiyorum."
banner4582
banner4336

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Servet Yardımcı’ya soruyorum. 2019-2020 sezonunda bir hakemi arayıp, küfürler edip, tehdit ettiniz mi? Ben bunun cevabını sizden istiyorum."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İYİ Partide yumruk yumruğa kavga, il yönetimi...
İYİ Partide yumruk yumruğa kavga, il yönetimi...
  1. POLİTİKA

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666