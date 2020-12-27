Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın bugünkü antrenmanını yakından takip etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın bugünkü antrenmanını yakından takip etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın bugünkü antrenmanını yakından takip etti.
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