Fenerbahçe: "Bayern Münih ile oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir."
Fenerbahçe: "Bayern Münih ile oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir."
Fenerbahçe: "Bayern Münih ile oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir."