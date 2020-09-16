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Fenerbahçe: "Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa’nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Fenerbahçe: "Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa’nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Fenerbahçe: "Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa’nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
Fenerbahçe: "Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa’nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
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