Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
banner3909

Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da sahasında BB Erzurumspor’u konuk edecek.
YORUM EKLE
Gönder

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841