Fenerbahçe Beko Euroleague’e veda etti

THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova’ya 85-68 mağlup oldu ve Avrupa’ya veda etti. Seride durumu 3-0 yapan CSKA ise Final Four’a kalan ilk takım oldu.