Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yıkıldı

Euroleague 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Bayern Münih’i konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 20 sayı önde kapattığı mücadelede rakibine 75-71 mağlup oldu.

Euroleague’in 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Bayern Münih’i konuk etti. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler ilk periyotu 28-9 gibi farklı bir skorla tamamlarken, karşılaşmanın ilk yarısı da Fenerbahçe’nin 20 sayılık üstünlüğüyle tamamlandı: 45-25. Mücadelenin ikinci yarısında ise Bayern Münih oyuna ağırlığını koyan taraf oldu. Alman ekibi 3. periyotta farkı 10’a indirdi: 58-48. Son periyotta da üstün oyununu devam ettiren Bayern, karşılaşmadan 75-71 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 4. maçında 2. yenilgisini aldı. Bayern ise 4 maçta 3 galibiyete ulaştı. Fenerbahçe’de Vesely’nin 25, De Colo’nun da 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Bayern’de en skorer isim 18 sayıyla Lucic oldu.