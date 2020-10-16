Euroleague’in 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Bayern Münih’i konuk etti. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler ilk periyotu 28-9 gibi farklı bir skorla tamamlarken, karşılaşmanın ilk yarısı da Fenerbahçe’nin 20 sayılık üstünlüğüyle tamamlandı: 45-25. Mücadelenin ikinci yarısında ise Bayern Münih oyuna ağırlığını koyan taraf oldu. Alman ekibi 3. periyotta farkı 10’a indirdi: 58-48. Son periyotta da üstün oyununu devam ettiren Bayern, karşılaşmadan 75-71 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 4. maçında 2. yenilgisini aldı. Bayern ise 4 maçta 3 galibiyete ulaştı. Fenerbahçe’de Vesely’nin 25, De Colo’nun da 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Bayern’de en skorer isim 18 sayıyla Lucic oldu.
Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yıkıldı
EUROLEAGUE 4. HAFTA MÜCADELESİNDE FENERBAHÇE BEKO, BAYERN MÜNİH'İ KONUK ETTİ. SARI-LACİVERTLİLER İLK YARISINI 20 SAYI ÖNDE KAPATTIĞI MÜCADELEDE RAKİBİNE 75-71 MAĞLUP OLDU.
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