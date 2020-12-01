Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
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