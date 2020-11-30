Fenerbahçe; Beşiktaş maçında sakatlanan Lemos’un ayak bileğinde kırık, Kemal Ademi’de ikinci derece yırtık, Perotti’nin de diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi y

Fenerbahçe; Beşiktaş maçında sakatlanan Lemos’un ayak bileğinde kırık, Kemal Ademi’de ikinci derece yırtık, Perotti’nin de diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.