banner4556

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik

banner4664

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kadın futbol müsabakasında sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne bir grup siyah-beyazlı taraftar, stat dışından meşale ve yabancı madde attı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik
banner4584

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kadın futbol müsabakasında sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne bir grup siyah-beyazlı taraftar, stat dışından meşale ve yabancı madde attı.

banner4336

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 12. haftası A Grubu’nda Fenerbahçe konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne, stat dışındaki bir grup siyah-beyazlı taraftar, meşale ve yabancı madde attı. Tribünlerde yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik güçlerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sarıyer’de denizde ölü bulunan genç kadınla...
Sarıyer’de denizde ölü bulunan genç kadınla...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666