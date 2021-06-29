Fenerbahçe Caulker ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

Fenerbahçe, son olarak Alanyaspor’da forma giyen İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Aytemiz Alanyaspor’da oynayan ve sözleşmesi sona ermiş olan İngiliz futbolcu Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır."