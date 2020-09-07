Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında karşı karşıya geleceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
FENERBAHÇE, SÜPER LİG’İN İLK HAFTASINDA KARŞI KARŞIYA GELECEĞİ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİRDİ.
Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında karşı karşıya geleceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.