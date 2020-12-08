CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Belçika’nın Lindemans Aalst takımıyla karşılaştı. Setlerini 25-20, 22-25, 21-25, 25-17, 9-15 önde tamamladığı maçı 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı.Fenerbahçe’nin yer aldığı grupta ilk devre karşılaşmaları COVID-19 tedbirleri kapsamında ’Bubble’ sistemi ile Polonya’nın Kedzierzin-Kozle takımının ev sahipliğinde oynanıyor. Sarı-lacivertliler grubundaki ikinci maçında ev sahibi Kedzierzin-Kozle takımıyla yarın TSİ 22.30’da karşılaşacak.
Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Lindemans Aalst’ı 3-2 mağlup etti.
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