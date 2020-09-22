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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı

FENERBAHÇE, SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA GALATASARAY İLE OYNAYACAĞI DERBİ MAÇIN HAZIRLIKLARINA AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Hatayspor karşısında ilk 11’de maça başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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