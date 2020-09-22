Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
FENERBAHÇE, SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA GALATASARAY İLE OYNAYACAĞI DERBİ MAÇIN HAZIRLIKLARINA AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.