Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın deplasmanda konuk olacağı Beşiktaş derbisinin hazırılıklarını tamamlayarak, kampa girdi.
Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.
Fenerbahçe, yarın deplasmanda konuk olacağı Beşiktaş derbisinin hazırılıklarını tamamlayarak, kampa girdi.
Fenerbahçe, yarın deplasmanda konuk olacağı Beşiktaş derbisinin hazırılıklarını tamamlayarak, kampa girdi.
Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.