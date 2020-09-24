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Fenerbahçe derbi öncesi tekne turuyla moral depoladı

FENERBAHÇE'DE BAŞKAN ALİ KOÇ, YÖNETİCİLER, TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULAR, GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ TEKNE TURUYLA MORAL DEPOLADI.

Fenerbahçe derbi öncesi tekne turuyla moral depoladı

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, Galatasaray derbisi öncesi tekne turuyla moral depoladı.

Başkan Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular; Üsküdar Belediyesi ile Üsküdar Kaymakamlığı’nın organize ettiği ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde düzenlenen tekne turuna katıldı. Organizasyona Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan da iştirak etti. Etkinlikte futbolcuların aileleri de yer aldı. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan oyuncular arasından takıma yeni katılan yabancı futbolcuların Boğaz’ın manzarasından etkilendikleri görüldü.

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