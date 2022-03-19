Fenerbahçe, derbide Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 ile geçti

Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde oynanan derbide Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligdeki 20. galibiyetini elde eden sarı-lacivertlier, VakıfBank’ın ardından 2. sıraya yükseldi. Aynı puanda olan Eczacıbaşı Dynavit ise 3. sırada yer aldı.