Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’de 4 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’de 4 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 3 kez havalandırdı.