Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı
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Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’de 4 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

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