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Fenerbahçe, Dörtlü Final’e yükseldi

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart’ı 3-1 mağlup etti ve Dörtlü Final’e yükseldi.

Fenerbahçe, Dörtlü Final’e yükseldi
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart’ı 3-1 mağlup etti ve Dörtlü Final’e yükseldi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkay, Seçkin Yener

Fenerbahçe: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Nwachukwu, Hasan Sıkar, İzzet Ünver, Caner Pekşen)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Can Ayvazoğlu, Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Burakhan Tosun)

Setler: 25-21, 25-16, 23-25, 25-22

Süre: 120 dakika (30, 26, 32, 32)
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