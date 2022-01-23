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Fenerbahçe: "Dün akşam D.G. Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz’in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak’ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yır

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Fenerbahçe: "Dün akşam D.G. Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz’in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak’ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır."

Fenerbahçe: "Dün akşam D.G. Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz’in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak’ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yır
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Fenerbahçe: "Dün akşam D.G. Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz’in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak’ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır."

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