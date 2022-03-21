banner4556

Fenerbahçe: "Dün akşam Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai’nin gerçekleştirilen MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir."

banner4664

Fenerbahçe: "Dün akşam Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai’nin gerçekleştirilen MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir."

Fenerbahçe: "Dün akşam Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai’nin gerçekleştirilen MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir."
banner4583
banner4336

Fenerbahçe: "Dün akşam Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai’nin gerçekleştirilen MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pazaryeri’nde 2 milyon 500 bin TL’lik yatırım
Pazaryeri’nde 2 milyon 500 bin TL’lik yatırım
  1. BİLECİK

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666