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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "İlk kontrollere göre; Nando De Colo’nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely’nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur."

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "İlk kontrollere göre; Nando De Colo’nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely’nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur."

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "İlk kontrollere göre; Nando De Colo’nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely’nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur."

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "İlk kontrollere göre; Nando De Colo’nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely’nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur."

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