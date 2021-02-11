Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 25. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig’de deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını saat 17.00’de Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas ve istasyon çalışmasıyla devam etti ve idmanın basına açık bölümü bu şekilde sonlanırken, sarı-lacivertliler basına kapalı kısımda taktik çalıştı.

Öte yandan Novak, Gustavo ve İrfan Can Kahveci özel program dahilinde çalışırken, tedavisi süren Pelkas saha çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerde Serdar, Sosa, Gökhan ve Szalai takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bu arada sona eren Tisserand takımla beraber antrenmanda yer aldı. Mesut Özil ise antrenmanın basına kapalı olan bölümünde takımdan ayrı koşu yaptı.