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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 10 Nisan’da

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Spor Toto Süper Lig 31-35. hafta programları açıklandı. Ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 10 Nisan Pazar günü saat 20.30’da oynanacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 10 Nisan’da
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Spor Toto Süper Lig 31-35. hafta programları açıklandı. Ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 10 Nisan Pazar günü saat 20.30’da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig 31-35. hafta programları şöyle:

31. hafta

2 Nisan Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Sivasspor

16.00 Altay-Antalyaspor

16.00 Kayserispor-Fenerbahçe

20.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK

16.00 Alanyaspor-Çaykur Rizespor

16.00 Konyaspor-Göztepe

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Hatayspor-Adana Demirspor

20.30 Başakşehir FK-Yeni Malatyaspor

32. hafta

8 Nisan Cuma

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor

9 Nisan Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor-Konyaspor

16.00 Göztepe-Kayserispor

20.30 Beşiktaş-Alanyaspor

10 Nisan Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Giresunspor

16.00 Adana Demirspor-Altay

16.00 Sivasspor-Başakşehir FK

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Antalyaspor-Hatayspor

33. hafta

15 Nisan Cuma

20.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor

20.30 Trabzonspor-Fatih Karagümrük

16 Nisan Cumartesi

13.30 Hatayspor-Sivasspor

16.00 Alanyaspor-Antalyaspor

16.00 Altay-Başakşehir FK

20.30 Fenerbahçe-Göztepe

17 Nisan Pazar

13.30 Konyaspor-Gaziantep FK

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor

16.00 Giresunspor-Beşiktaş

18 Nisan Pazartesi

20.30 Galatasaray-Yeni Malatyaspor

34. hafta

22 Nisan Cuma

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

23 Nisan Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor

16.00 Gaziantep FK-Göztepe

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor

24 Nisan Pazar

13.30 Başakşehir FK-Hatayspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Konyaspor

20.30 Altay-Galatasaray

20.30 Antalyaspor-Kayserispor

25 Nisan Pazartesi

20.30 Sivasspor-Alanyaspor

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa

35. hafta

29 Nisan Cuma

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK

20.30 Giresunspor-Adana Demirspor

30 Nisan Cumartesi

16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük

16.00 Kasımpaşa-Başakşehir FK

20.30 Hatayspor-Altay

20.30 Trabzonspor-Antalyaspor

1 Mayıs

16.00 Alanyaspor-Yeni Malatyaspor

16.00 Kayserispor-Beşiktaş

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor

20.30 Galatasaray-Sivasspor

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