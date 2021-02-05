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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır’ın!

Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük Cüneyt Çakır’da olacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır’ın!
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Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük Cüneyt Çakır’da olacak.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 24. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Yarın saat 19.00’da oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır’ın görev yapacağı açıklandı.

Süper Lig’in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

6 Şubat Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

16.00 A.Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan

16.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Şubat Pazar

13.30 BB Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 MKE Ankaragücü - DG.Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Y.Denizlispor - FT.Antalyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş - İH.Konyaspor: Halis Özkahya

8 Şubat Pazartesi

16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan

19.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar
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