Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Dostluk Kupası’nda bir araya geldi

Spor İstanbul’un ’Dünya Engelliler Günü’ kapsamında düzenleyeceği tekerlekli sandalye basketbol etkinliğinde, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, ’Dünya Engelliler Günü’ kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen organizasyonda İBB Fatih Spor Kompleksi Spor Salonu’nda Türk sporuna büyük katkılar sunan üç köklü spor kulübünün oyuncuları parkeye çıktı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın tekerlekli sandalye basketbol takımlarının karşılaştığı Dostluk Kupası’nın ilk müsabakasında basketbolcular birbirlerine karşı mücadele etti. İkinci müsabakada ise protokol üyelerinin de yer aldığı ekipler arasında maç yapıldı. Skor tabelasının aktif edilmediği karşılaşmalarda kazanan dostluk oldu.

Etkinliğin sonunda katılımcı kulüplerin yöneticilerine, takım kaptanlarına ve sporcularına; dostluk kupası, madalya ve plaket takdim edilirken, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, düzenledikleri bu organizasyondan mutluluk duyduklarını ifade ederek tüm katılımcılara teşekkür etti.