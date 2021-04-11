Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’de Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman saat 17.00’de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman noktalandı.Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı.