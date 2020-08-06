banner3088

Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini açıkladı

MERT HAKAN YANDAŞ TRANSFERİNİ AÇIKLAYAN FENERBAHÇE, GÖKHAN GÖNÜL TRANSFERİNİ DE DUYURDU. ESKİ FORMASINI ÖPEN GÖNÜL, TRANSFERİNİ "HER YARIM KALAN HİKAYE MUTLU SONU HAK EDER" SÖZLERİYLE TARAFTARINA AÇIKLADI.

Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini açıkladı

Mert Hakan Yandaş transferini açıklayan Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferini de duyurdu. Eski formasını öpen Gönül, transferini "Her yarım kalan hikaye mutlu sonu hak eder" sözleriyle taraftarına açıkladı.

Fenebahçe, Gökhan Gönül transferini de resmen açıkladı. Saat 15.00 sularında stada gelen Gönül, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle son görüşmeleri yaptıktan sonra 4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli formayı giydi. Gönül, kendisi için hazırlanan özel videoda, Fenerbahçe’nin Benfica maçında giydiği ve saha içinde yaşadığı korkunç sakatlık sonrası sakladığı 77 numaralı formayı önce öptü. Ardından da Mert Hakan Yandaş gibi 12 numaralı yeni sezon formasını giydi.

4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli formasına kavuşan Gönül’ün, yeni sezonda da 77 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kızılay ve SBÜ güçlerini birleştirdi
Kızılay ve SBÜ güçlerini birleştirdi
  1. EĞİTİM

banner3196

banner3552

banner3212