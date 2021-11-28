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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla İzmir’e hareket edecek.

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