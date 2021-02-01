Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasmanda karşılaşacağı A. Hatayspor maçı hazırlıklarını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü saat 16.00’da deplasmanda A.Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde 11.00’de ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dimitris Pelkas’ın tedavisine başlanırken; dünkü antrenmanda koşu çalışmalarına başlayan Sadık Çiftpınar, bugün takımla birlikte çalıştı. Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş ise sahada bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı. Bugün baba olan Marcel Tisserand ise özel izinli olarak idmanda yer almadı.

A.Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Hatay’a hareket edecek.