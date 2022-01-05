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Fenerbahçe HDI Sigorta’da 3 oyuncu pozitif

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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol takımında yapılan covid-19 testlerinde 3 sporcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe HDI Sigorta’da 3 oyuncu pozitif
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol takımında yapılan covid-19 testlerinde 3 sporcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

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AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Fenerbahçe HDI Sigorta’da 3 sporcunun korona virüs testi pozitif çıktı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Fenerbahçe HDI Sigorta Takımımıza kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testi sonucunda 3 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Sporcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Sporcularımıza geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

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