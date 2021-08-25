Fenerbahçe, Helsinki maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Finlandiya temsilci HJK Helsinki ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmanın ardından kamp yapacağı otele geçen kafile, maç saatini beklemeye başladı.
Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Finlandiya temsilci HJK Helsinki ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Finlandiya temsilci HJK Helsinki ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmanın ardından kamp yapacağı otele geçen kafile, maç saatini beklemeye başladı.