Fenerbahçe: "Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok"

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günleri kapsamında dikkat çeken adımlar attı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimiyle 2018 yılında yapılan işbirliğinin ardından hem eşitlik hem de kadına yönelik şiddete karşı önemli adımlar atan Fenerbahçe Spor Kulübü, bu yıl da 25 Kasım-10 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günleri kapsamında iletişim çalışması başlattı.

Bu iletişim planı kapsamında “Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok!” mesajı ile hazırlanan manifestoyu, 9 branştan 18 sporcu, Futbol A Takımı Antrenörü Erol Bulut ve Erkek Voleybol Baş Antrenör Erkan Toğan’ın yer aldığı tweet zinciri ile duyurdu.

Fenerbahçe’nin rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı ile başlayan zincir Mert Hakan Yandaş, Melih Mahmutoğlu, Gizem Güvenç, Ahmet Yiğit Meşe, İzzet Ünver, Olcay Çakır Turgut, Ramil Guliyev, Ebru Akınal, Ateş ve Deniz Çınar, Erol Bulut, Eda Erdem Dündar, Eda Tuğsuz, Abdullah Talha Yiğenler, Buse Naz Çakıroğlu, Mert Dağlı, Sibel Altınkaya, Erkan Toğan, Alican Kaynar ve Altay Bayındır ile oluşturuldu.

Son olarak da Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve kulüp çalışanlarının yer aldığı ’Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok!’ manifestosunun videosu yayımlandı.

Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe’nin futbol, erkek basketbol, kadın basketbol, kadın Voleybol ve erkek Voleybol takımlarının da oynayacakları müsabakalar öncesinde ısınmaya “Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok!” yazılı turuncu tişört ve maskelerle çıkacağı bilgisi paylaşıldı.