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Fenerbahçe kampa girdi

FENERBAHÇE, YARIN SAHASINDA KAYSERİSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLAYIP, KAMPA GİRDİ.

Fenerbahçe kampa girdi

Fenerbahçe, yarın sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleyen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerimizde kampa girdi.

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