Fenerbahçe kampa girdi

Fenerbahçe, yarın sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi.
Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerimizde kampa girdi.
FENERBAHÇE, YARIN SAHASINDA KAYSERİSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLAYIP, KAMPA GİRDİ.
Fenerbahçe, yarın sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi.
Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerimizde kampa girdi.