Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı Fırat Aydınus’un

Süper Lig’in 37. haftasında yarın oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. TFF’den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında düdük Fırat Aydınus’ta olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 37. haftasında 25 Nisan Pazar günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.
Yarın oynanacak karşılaşmalarda şu hakemler düdük çalacak:
13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Fırat Aydınus