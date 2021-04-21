Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. haftasında 25 Nisan Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlarken; Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti’nin tedavisine devam edildi.
Öte yandan idman öncesinde genç kaleci Ertuğrul Çetin’in doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden Ertuğrul, bu jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.