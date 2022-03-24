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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta maçında 2 Nisan Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda, Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta maçında 2 Nisan Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda, Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri idmanda pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sakatlıktan dönen Ferdi Kadıoğlu, takımdan ayrı özel program eşliğinde günü tamamladı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tesislerde yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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