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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile devam etti.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yaptıkları bireysel çalışmalarla idmanı tamamlandı.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu çalışmalarını özel program eşliğinde sürdürürken, Attila Szalai’nin tedavisine devam edildi.

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