Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR’ı Halil Umut Meler

Fenerbahçe’nin bu akşam sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Halil Umut Meler oldu.

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Kayserispor’u konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy’un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturacak. Meler’e, AVAR olarak Oğuzhan Uğurlu eşlik edecek.