Fenerbahçe, Khimki’yi konuk ediyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı, Euroleague 7. hafta maçında Khimki Moskova’yı konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, yarın sahasında Rusya temsilcisi Khimki Moskova’yı ağırlayacak. Son olarak 29 Ekim Perşembe günü Maccabi Playtika’ya konuk olan ve rakibini 65-75 yenerek 6. maçında 3. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, ligde 9 puanla 4. sırada bulunuyor. Rusya temsilcisi Khimki Moskova ise 7 puanla 14. sırada yer alıyor.

Yarın 20.45’te oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertli ekipte, bel bölgesinde sakatlığı bulunan Danilo Barthel forma giyemeyecek.

Takım istatistikleri

İki takımın hücum istatistiklerine bakıldığında Fenerbahçe 74.7, Khimki ise 76.8’lik sayı ortalaması ile mücadele ediyor. Sarı-lacivertiler bu sayıların yüzde 47.6’sını ikilik, yüzde 42’sini ise üçlük atışlardan buldu. Khimki ise yüzde 50.7’lik iki, yüzde 35 de üç sayı performansına imza attı.

İstatistik liderleri

İki takım arasında De Colo 14.8’lik sayı ortalaması ile öne çıkarken konuk Moskova’da ise bu alanda Shved 23.5’lik ortalama ile oynuyor. Ribaunt alanında ise sarı-lacivertlilerde Vesely 6.5, Khimki’de ise Booker 8.4’lük performansa imza attı.

Geçmiş karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek oynadığı 12 Euroleague maçında 8 galibiyet elde etti. İki takım arasında geçtiğimi sezon oynan mücadelelere Rusya deplasmanında Khimki parkeden 82-68, İstanbul’da oynanan mücadelede ise Fenerbahçe 89-76’lık üstünlükle ayrılmıştı.