Fenerbahçe, Khimki’yi konuk ediyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı, Euroleague 7. hafta maçında Khimki Moskova’yı konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, yarın sahasında Rusya temsilcisi Khimki Moskova’yı ağırlayacak. Son olarak 29 Ekim Perşembe günü Maccabi Playtika’ya konuk olan ve rakibini 65-75 yenerek 6. maçında 3. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, ligde 9 puanla 4. sırada bulunuyor. Rusya temsilcisi Khimki Moskova ise 7 puanla 14. sırada yer alıyor.
Yarın 20.45’te oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertli ekipte, bel bölgesinde sakatlığı bulunan Danilo Barthel forma giyemeyecek.
Takım istatistikleri
İstatistik liderleri
İki takım arasında De Colo 14.8’lik sayı ortalaması ile öne çıkarken konuk Moskova’da ise bu alanda Shved 23.5’lik ortalama ile oynuyor. Ribaunt alanında ise sarı-lacivertlilerde Vesely 6.5, Khimki’de ise Booker 8.4’lük performansa imza attı.
Geçmiş karşılaşmalar
Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek oynadığı 12 Euroleague maçında 8 galibiyet elde etti. İki takım arasında geçtiğimi sezon oynan mücadelelere Rusya deplasmanında Khimki parkeden 82-68, İstanbul’da oynanan mücadelede ise Fenerbahçe 89-76’lık üstünlükle ayrılmıştı.