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Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde kayıp

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde Slavia Prag’a 3-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde kayıp
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde Slavia Prag’a 3-2 mağlup oldu.

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UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kadıköy’de Slavia Prag’a 3-2 yenildi. Müsabakanın 45. dakikasında Traore’nin golüyle 1-0 öne geçen Çekya ekibine sarı-lacivertliler 58. dakikada Pelkas ile cevap verdi. Slavia Prag 62. dakikada Oscar ve 64. dakikada Lingr’ın attığı gollerle skoru 3-1’e getirirken, Fenerbahçe tribünleri Başkan Ali Koç’u istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar Ferdi Kadıoğlu haricinde tüm futbolcuları ıslıklarken maçın 83. dakikasında Ferdi Kadıoğlu takımının 2. golünü kaydetti. Maçın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken sarı-lacivertliler UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasından 3-2’lik yenilgiyle ayrıldı. Konferans Ligi’nde ikinci maç ise 24 Şubat’ta Çekya’da oynanacak.

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