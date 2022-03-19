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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında yarın Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında yarın Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Karta yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

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