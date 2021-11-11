Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe yönetim kurulu hocasının arkasından iş çevirip başkalarıyla görüşmüyor. Böyle bir şey olursa bundan ilk hocamızın haberi olur. Hocamızdan memnunuz"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe yönetim kurulu hocasının arkasından iş çevirip başkalarıyla görüşmüyor. Böyle bir şey olursa bundan ilk hocamızın haberi olur. Hocamızdan memnunuz"