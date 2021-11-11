Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Vitor Pereira ilk günden hedef tahtasına konuldu. Pereira buraya yarım kalan hikayeyi bitirmeye geldi. Kendisini getirerek doğru yaptığımızı düşünüyorum."
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Vitor Pereira ilk günden hedef tahtasına konuldu. Pereira buraya yarım kalan hikayeyi bitirmeye geldi. Kendisini getirerek doğru yaptığımızı düşünüyorum."
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Vitor Pereira ilk günden hedef tahtasına konuldu. Pereira buraya yarım kalan hikayeyi bitirmeye geldi. Kendisini getirerek doğru yaptığımızı düşünüyorum."