Fenerbahçe Kulübü: "Ligimizde maç yöneten tüm hakemlerin; mesleklerinin gerekliliklerini, hak yemeden ve etik değerlere yakışır bir biçimde icra etmelerine bir kez daha vurgu yapıyoruz."

Fenerbahçe Kulübü: "Ligimizde maç yöneten tüm hakemlerin; mesleklerinin gerekliliklerini, hak yemeden ve etik değerlere yakışır bir biçimde icra etmelerine bir kez daha vurgu yapıyoruz."