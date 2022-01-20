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Fenerbahçe Kulübü: "Ligimizde maç yöneten tüm hakemlerin; mesleklerinin gerekliliklerini, hak yemeden ve etik değerlere yakışır bir biçimde icra etmelerine bir kez daha vurgu yapıyoruz."

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Fenerbahçe Kulübü: "Ligimizde maç yöneten tüm hakemlerin; mesleklerinin gerekliliklerini, hak yemeden ve etik değerlere yakışır bir biçimde icra etmelerine bir kez daha vurgu yapıyoruz."

Fenerbahçe Kulübü: "Ligimizde maç yöneten tüm hakemlerin; mesleklerinin gerekliliklerini, hak yemeden ve etik değerlere yakışır bir biçimde icra etmelerine bir kez daha vurgu yapıyoruz."
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Fenerbahçe Kulübü: "Ligimizde maç yöneten tüm hakemlerin; mesleklerinin gerekliliklerini, hak yemeden ve etik değerlere yakışır bir biçimde icra etmelerine bir kez daha vurgu yapıyoruz."

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