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Fenerbahçe, kupa mesaisine başladı

TÜRKİYE KUPASI'NDA SALI GÜNÜ TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN FENERBAHÇE, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Fenerbahçe, kupa mesaisine başladı

Türkiye Kupası’nda salı günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında salı günü Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Hes Kablo Kayserispor karşısında maça 11’de başlayan sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe’nin idmanını, yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş ile Selahattin Baki de izledi.

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