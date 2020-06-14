Fenerbahçe, kupa mesaisine başladı

Türkiye Kupası’nda salı günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe’nin idmanını, yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş ile Selahattin Baki de izledi.
TÜRKİYE KUPASI'NDA SALI GÜNÜ TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN FENERBAHÇE, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.
Türkiye Kupası’nda salı günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe’nin idmanını, yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş ile Selahattin Baki de izledi.