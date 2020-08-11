Fenerbahçe laktat testinden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’ye, günün ikinci bölümünde bu akşam Can Bartu Tesislerinde hız ve laktat testi uygulandı. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
FENERBAHÇE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA HIZ VE LAKTAT TESTİNDEN GEÇTİ.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’ye, günün ikinci bölümünde bu akşam Can Bartu Tesislerinde hız ve laktat testi uygulandı. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.