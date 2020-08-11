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Fenerbahçe laktat testinden geçti

FENERBAHÇE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA HIZ VE LAKTAT TESTİNDEN GEÇTİ.

Fenerbahçe laktat testinden geçti

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında hız ve laktat testinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’ye, günün ikinci bölümünde bu akşam Can Bartu Tesislerinde hız ve laktat testi uygulandı. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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