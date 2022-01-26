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Fenerbahçe: "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin korona virüs testlerinde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır."

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Fenerbahçe: "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin korona virüs testlerinde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır."

Fenerbahçe: "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin korona virüs testlerinde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır."
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Fenerbahçe: "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin korona virüs testlerinde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır."

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