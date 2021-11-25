Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında ilk iki sette geriye düştüğü Rus temsilcisi Dinamo-Ak Bars Kazan karşısında harika bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etti ve Devler Ligi’ne galibiyetle başladı.